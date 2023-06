Scuola: Molise, esami al via per oltre 4.700 studenti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 06 GIU - L'Ufficio scolastico regionale (Usr) ha reso noto il numero degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado chiamati a sostenere gli esami per l'anno scolastico 2022-2023. Sono in totale 2.241 quelli della scuola secondaria di primo grado, di cui 1.632 nella provincia di Campobasso e 609 in quella di Isernia.

I candidati interni agli esami di maturità sono 2.497, 1.875 per la provincia di Campobasso, 622 a Isernia. A questi si aggiungono 33 candidati esterni per un totale di 2.530. Si parte il 21 giugno, alle 8.30, con il primo scritto di italiano, comune a tutti gli indirizzi. Il 22 giugno la seconda prova che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. È previsto, poi, un colloquio che ha l'obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale di ciascun candidato. (ANSA).