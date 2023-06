Saquella punta su solare, arrivano due impianti fotovoltaici

(ANSA) - PESCARA, 06 GIU - Saquella 1856, uno dei marchi storici del caffè italiano, ha fatto una scelta ecologica puntando sull'energia solare: a breve cominceranno i lavori per installare due impianti fotovoltaici di ultima generazione sia sulla sede storica di Pescara sia sullo stabilimento di Mafalda, in Molise, dove vengono prodotti i monoporzionati (cialde in carta compostabili e Capsule Nespresso in alluminio e compostabili, con una capacità produttiva di 25 milioni di pezzi l'anno).

Il rinnovamento dell'impiantistica permetterà di risparmiare a Pescara 131.440 kg di Co2, che equivalgono a 46,79 Tep (tonnellate equivalenti di petrolio) e a Mafalda 40.492 kg di Co2 (14,41 Tep): si parla di un risparmio su base annua, da moltiplicare per i 20 anni di ammortamento degli impianti realizzati dal Gruppo Zecca di Ortona. Calcoli alla mano, è come se Saquella piantasse mille alberi a Pescara e 350 in Molise.

Fondata nel 1856 l'azienda è ora guidata da Ilaria, Bianca e Arnaldo, la quinta generazione. "Siamo particolarmente orgogliosi della nostra scelta - spiega la presidente della società Bianca Saquella - perché ogni albero è un monumento e l'ambiente è una precisa responsabilità di tutti noi: abbiamo il dovere di fare di tutto per tutelare il mondo che lasceremo alle generazioni future".

L'impianto solare di Pescara ha una potenza nominale di 206 Kw e permetterà una produzione media annua di energia elettrica di 248.000 Kwh, mentre a Mafalda la potenza nominale sarà di 66,4 Kw per una potenza media annua di 76.400 Kwh. (ANSA).