Termoli Jet, M5s 'consistente spreco di denaro pubblico'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 GIU - "La Regione aveva investito l'importo di 6 milioni 800 mila euro in una società mista, denominata Ltm S.p.A., tuttavia il progetto non era stato mai effettivamente realizzato, in quanto la delibera era stata annullata dal giudice amministrativo che ne aveva rilevato l'illegittimità sotto una pluralità di profili e la successiva gara per la scelta del socio privato, indetta dopo il recesso della società Larivera S.p.A., era andata deserta". E' quanto ricordano, in una nota, i consiglieri regionali molisani del Movimento 5 Stelle commentando la decisione di Appello della Corte dei Conti in merito alla vicenda del catamarano Termoli Jet.

Secondo il M5s, "un consistente spreco di denaro pubblico che non è passato inosservato alla Corte dei Conti d'Appello, che, con la sentenza n.272-2023, ha condannato al risarcimento del danno erariale la Giunta dell'allora governatore Michele Iorio, lo stesso che oggi è candidato al fianco di Roberti e parla ai cittadini di futuro della nostra terra, nonostante sia stato uno dei protagonisti del fallimento finanziario del passato e del drammatico presente del Molise". (ANSA).