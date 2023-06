Tremiti, eventi estivi nella villa che fu di Lucio Dalla

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 GIU - Riapre i battenti per la stagione estiva la villa di Lucio Dalla alle Isole Tremiti (Foggia). Stavolta non solo per ospitare turisti, come accaduto lo scorso anno, ma anche come spazio per importanti eventi.

L'annuncio arriva dalla società Sintattica Servizi e Turismo, che gestisce l'abitazione di Cala Matana appartenuta al cantautore bolognese. "Le offerte turistiche per la stagione che si apre - spiegano dalla società - saranno stavolta affiancate da eventi legati in particolare al mondo del food che si svolgeranno all'interno della villa, ma anche in altri luoghi delle Tremiti, essendo l'attività dell'azienda volta anche alla valorizzazione delle Diomedee con l'obiettivo di favorire l'integrazione tra le attività turistiche e i principi di sostenibilità legati al territorio".

Quest'anno gli chef protagonisti degli eventi saranno, oltre al partner storico della Sintattica, Igles Corelli, anche Nicola Fossaceca, Alessandro Circiello e Max Mariola. Si parte il 10 agosto con un '4 mani' affidato a Igles Corelli e Nicola Fossaceca che si terrà a Villa Dalla per un numero limitato di invitati. La manifestazione di chiusura della stagione sarà invece, sempre nella casa di Cala Matana, in occasione della Giornata Mondiale del Creato con un simposio al quale parteciperanno esperti e rappresentanti del Vaticano anche per ricordare il pensiero del cantautore bolognese. Nelle settimane scorse si è già tenuto un seminario durante il quale gruppi di studenti hanno elaborato progetti finalizzati a trovare soluzioni innovative per la promozione del territorio. Le prenotazioni per Villa Dalla saranno a breve disponibili sul sito sintattica.net. (ANSA).