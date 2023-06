Bodybuilding, Vincenzo Alfano si conferma campione nazionale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 GIU - Il molisano Vincenzo Alfano si è confermato campione nazionale under 25 di Bodybuilding nelle categorie 'Natural' e 'Classic Phisique'. Il riconoscimento nel corso della manifestazione 'Rimini Wellness 2023' che si è svolta ieri nella località della riviera romagnola. Un risultato importante per il giovane bodybuilder che ha anche ottenuto la qualificazione al Campionato europeo di Salamanca (Spagna) in programma dal 30 giugno al 1/o luglio prossimi. La disciplina 'bodybuilding natural' è quella in cui la preparazione degli atleti avviene senza alcun aiuto da steroidi anabolizzanti.

"Sono felice del risultato ottenuto - ha detto all'ANSA - e di rappresentare il Molise alle prossime competizioni. Spero di continuare su questa linea e di ottenere altri importanti successi". (ANSA).