Regionali Molise: lista Dc esclusa, respinto ricorso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 01 GIU - È stato respinto il ricorso presentato dalla Democrazia Cristiana contro l'esclusione della lista del partito alle elezioni regionali del Molise. Stamattina al Palazzo di Giustizia è stato quindi effettuato il sorteggio per stabilire l'ordine dei simboli sulla scheda elettorale che gli elettori troveranno ai seggi il 25 e 26 giugno.

Per quanto riguarda i candidati alla carica di presidente prima Emilio Izzo (Io non voto i soliti noti), poi Roberto Gravina (centrosinistra) e infine Francesco Roberti (centrodestra).

Per quanto riguarda le liste, al primo posto sorteggiata Costruire Democrazia. Seguono Lega, Udc, 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Popolari, Sinistra-Verdi, Molise che vogliamo, Lista Roberti, Pd, Io non voto i soliti noti e Lista Gravina. (ANSA).