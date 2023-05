Pnrr, Campobasso, al via ciclo incontri operativi con Comuni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 MAG - Al fine di rafforzare le azioni per il corretto avanzamento dei progetti finanziati dal Pnrr, il prefetto di Campobasso Michela Lattarulo e il direttore della Ragioneria territoriale dello Stato (Rts) Gerardina Maiorano hanno avviato ieri un ciclo di incontri operativi del Presidio territoriale unitario, con i Comuni della provincia. Il prefetto ha aperto i lavori rappresentando le finalità del Tavolo operativo che, in vista delle prossime scadenze, intende fornire un supporto ai Comuni per assicurare il rispetto delle tempistiche per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr.

A seguire il Direttore della Rts di Campobasso, nell'ottica di interscambio con i Comuni, ha messo a disposizione le professionalità del proprio Ufficio per chiarire in particolare la complessa attività di alimentazione della piattaforma Regis necessaria a consentire l'erogazione dei fondi dei progetti rientranti tra le Misure a titolarità del Ministero dell'Interno. "Il Presidio, composto da personale in servizio presso la Prefettura e la locale Ragioneria territoriale dello Stato - si legge in una nota - dopo l'incontro avuto con i referenti Pnrr dei primi dieci Comuni proseguirà i lavori con una stringente calendarizzazione dei prossimi Tavoli da tenere con tutti i Comuni della provincia". (ANSA).