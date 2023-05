Aast a conferenza finale del progetto 'Framesport' a Venezia

(ANSA) - TERMOLI, 31 MAG - L'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise partecipa alla conferenza finale del progetto europeo 'Framesport' Italia-Croazia al Salone Nautico di Venezia. L'evento conclusivo dell'Interreg ha preso il via oggi, all'Arsenale, subito dopo l'inaugurazione della vetrina italiana.

L'importante manifestazione vede coinvolti più di 220 espositori, oltre 300 imbarcazioni ormeggiate lungo 1.100 metri di pontili. Nel contesto internazionale, il progetto Framesport (Framework initiative fostering the sustainable development of Adriatic Small Ports) si presenta al pubblico di professionisti e appassionati ripercorrendo la genesi, gli obiettivi e i risultati raggiunti.

L'Aast del Molise, partner dell'Interreg, è presente all'Arsenale di Venezia con il Commissario Straordinario Remo Di Giandomenico, la coordinatrice Giovanna Sciulla e la referente del progetto Laura Sterlacci.

L'apertura della conferenza vede la relazione del direttore di Corila, Pierpaolo Campostrini, capofila di Framesport e l'intervento di numerosi relatori: dai referenti del progetto europeo Italia-Croazia, alle autorità di alcuni dei territori italiani e croati che presenteranno la loro esperienza e punto di vista legato al ruolo del settore nautico e del turismo ad esso associato come promotori di sviluppo locale.

A seguire una tavola rotonda dove saranno illustrate alcune delle azioni pilota sviluppate nell'ambito del progetto e si discuterà delle ricadute concrete che queste hanno avuto su territorio e imprese.

L'Aast presenta l'App per la gestione dei porti turistici sviluppata da AfaSystem: 'FramesPort' e partecipa alla tavola rotonda. L'evento finale si chiude nel tardo pomeriggio con la presentazione del nuovo approccio strategico per lo sviluppo sostenibile dei porti turistici dell'Adriatico e l'innovativo portale digitale: www.framesport.eu. (ANSA).