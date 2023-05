Roberti e la Bandiera Blu 'tutelare spiaggia con il Fratino'

(ANSA) - TERMOLI, 26 MAG - "Se c'è qualità di ambiente c'è anche qualità di vita. Il turismo viene da sé di fronte a un ambiente incontaminato dove nidifica il Fratino, dove viene tutelato l'habitat naturale con le dune. Poi spetta a noi tutti e agli operatori del settore saper accogliere, offrire servizi e fare stare al meglio i turisti". Così, oggi, il sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti in occasione della conferenza stampa per il ritorno della 'Bandiera Blu' nella città adriatica. Presenti gli assessori Rita Colaci all'Ambiente, che ha sottoscritto un protocollo d'Intesa con l'associazione "Plastic-free", Vincenzo Ferrazzano ai Lavori pubblici, Michele Barile al Turismo e Cultura, Silvana Ciciola alle Politiche sociali e Giuseppe Mottola a Bilancio e attività produttive.

"A breve partiranno opere che renderanno Termoli ecosostenibile - prosegue Roberti - Abbiamo partecipato a tutti i bandi del Pnrr. L'ambiente non è solo mare pulito. Quest'anno abbiamo un mare eccellente. Quando siamo arrivati il depuratore non funzionava. Abbiamo svolto un'attività certosina di ricucitura con Acea per tutti gli interventi necessari al miglioramento della qualità delle acque. Siamo riusciti ad avere il progetto esecutivo con tutti i pareri necessari per delocalizzare quell'impianto e creare l'ampliamento nel Consorzio industriale di Termoli dove già c'è un nostro depuratore. Abbiamo dimostrato a Fee che Termoli ha raggiunto degli obiettivi. Il centro del riuso fa parte di quegli elementi".

"Il Fratino dava quasi fastidio - conclude Roberti - Noi non siamo le Bahamas, abbiamo una spiaggia unica e dobbiamo preservarla così com'è, con il fratino, come ci è stata donata dai nostri padri".

Roberti con la Giunta ha poi raggiunto piazza Sant'Antonio dove ha issato la Bandiera Blu. La raccolta differenziata in città, secondo i dati della ditta che gestisce il servizio, la Riero-sud, è passata dal 43% al 70%. Attivato il centro di riuso lo scorso marzo: in due mesi duemila i beni consegnati e un migliaio quelli ritirati. (ANSA).