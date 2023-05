Truffe assegni Covid, denunce alla Polpost di Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 25 MAG - Assegni per l'emergenza Covid, truffate una decina di persone in provincia di Isernia. Il dato è stato reso noto dalla Polizia Postale che, attraverso la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, ha avviato un'indagine. "Ignoti truffatori, spacciandosi per dipendenti di Poste Italiane - si legge nella nota della Polpost - in questi giorni stanno contattando telefonicamente titolari di attività (ristoranti, pub, B&B) comunicando loro la scadenza imminente di un fantomatico assegno dell'Inps o del Comune relativo alle misure governative di sostegno alle attività commerciali durante l'emergenza Covid. La tecnica utilizzata è quella di indurre le vittime a recarsi presso uno sportello bancomat facendogli credere che riceverà il pagamento dell'assegno in scadenza direttamente sul conto corrente o sulla carta. Al contrario, la vittima del raggiro, seguendo le istruzioni fornite al telefono dal presunto acquirente, eseguirà una ricarica a favore del truffatore".

La Polizia Postale ricorda: "La comunicazione relativa ad assegni da riscuotere avviene formalmente a cura degli enti che li hanno emessi, seguendo i canali ufficiali quali bonifici o riscossione presso sportello previo avviso postale". Infine raccomanda "di stare in guardia e segnalare tempestivamente qualsiasi anomalia". (ANSA).