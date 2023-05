In 3.700 per 42 posti all'Asrem, ma medici snobbano concorsi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 MAG - In Molise c'è chi è alla continua ricerca di lavoro e chi, di contro, in Molise una occupazione potrebbe trovarla ma, per motivi che restano ancora oscuri, non la cerca. Due facce della stessa medaglia che in alcuni settori, come quello della sanità pubblica, appaiono più evidenti. Sono 3.700 i candidati ai concorsi banditi dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem) per 42 posti di assistenti e collaboratori amministrativi, molti i giovani che tentano di dare una svolta alla loro vita professionale, ma anche qualche candidato con la carta d'identità più 'datata'.

Ed ecco l'altra faccia della medaglia con l'ennesimo concorso andato deserto. All'Avviso pubblicato dall'Asrem per l'assunzione a tempo determinato di due medici nella disciplina di Neurologia, non sono pervenute istanze di partecipazione. Non è la prima volta che accade, situazioni analoghe si sono infatti registrate in passato con disarmante regolarità e questa, con molta probabilità, non sarà l'ultima. (ANSA).