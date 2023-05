Concorso musicale 'Perosi', domani premiazioni a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 MAG - Le scuole del Molise si preparano alla cerimonia di premiazione del Concorso musicale dedicato al musicista e compositore Lorenzo Perosi in occasione del 150/o anniversario della sua nascita. Domani 24 maggio, alle 9:30 nell'Auditorium della ex Gil di Campobasso, ci sarà la premiazione degli Istituti di primo e secondo grado. Il Concorso è stato promosso dall'Ufficio scolastico regionale (Usr) del Molise, in collaborazione con il Conservatorio 'L.Perosi' di Campobasso, il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, le Consulte provinciali degli studenti di Campobasso e l'Associazione nazionale cittadini mediali (Aiart).

L'obiettivo del progetto è promuovere nelle giovani generazioni la diffusione della cultura musicale, favorire tra loro lo scambio e il confronto sui temi della musica, delle arti e della cultura più in generale. I lavori del Concorso sono valutati da una Commissione nominata dall'Usr Molise che si è insediata ieri. (ANSA).