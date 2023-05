Campobasso tra le 27 città monitorate per ondate calore

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 MAG - Campobasso è tra le 27 città che verranno monitorate giornalmente per individuare le condizioni meteo-climatiche a rischio per la salute. Dal 15 maggio è ripartito il 'Piano Caldo' del Ministero della Salute finalizzato a prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute, soprattutto nelle persone più fragili: anziani, malati cronici, bambini e donne in gravidanza I bollettini sulle ondate di calore sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero. Vengono pubblicati dal lunedì al venerdì, a partire da metà maggio fino a metà settembre. (ANSA).