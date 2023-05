Libri, Rubbettino, felici per consensi a romanzo Petescia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 MAG - Al Salone Internazionale del Libro di Torino consensi per il romanzo "Piccole immagini di raso bianco" scritto da Manuela Petescia, direttore di Telemolise. Il portale Exlibris20.it, specializzato in letteratura ed educazione alla lettura, fondato e curato dal 2016 da Lea Iandiorio, dopo averlo recensito nella rubrica "Lovers" ha inserito il libro della giornalista molisana come primo suggerimento per l'ultima giornata del Salone.

Soddisfazione viene espressa dall'editore del romanzo di Petescia, Florindo Rubbettino: "Non sono sorpreso dal favore con cui è stato accolto il romanzo - afferma - Penso che Manuela si iscriva in una grande tradizione letteraria italiana, una voce tra le più autentiche, le più originali del panorama contemporaneo. Un editore lo definisco un 'cacciatore di storie' nel senso che cerca sempre di individuare qualcosa che possa appassionare, far sognare, dissacrare, spiazzare. E 'Piccole immagini di raso bianco' - conclude Rubbettino - lo fa davvero molto bene, e lo fa con una potenza e una maturità straordinarie. Manuela sa raccontare l'umanità, questo romanzo è storia della provincia italiana, storia di ipocrisia e perbenismo, storia di amore fino all'abisso". (ANSA).