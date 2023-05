Dal 16 al 18 giugno prima edizione di "Termoli Comics"

(ANSA) - TERMOLI, 22 MAG - Tre giorni fra mostre dedicate a Benito Jacovitti, giochi da tavolo e fumetti per tutti i gusti, è la prima edizione di "Termoli Comics & Games", evento organizzato da Nicola Palmieri e Mario Palladino, in arte "Quei Due Sul Server" con il sostegno del Comune di Termoli, assessorato a Cultura e Turismo, in programma dal 16 al 18 giugno prossimi. La fiera del fumetto coinvolgerà tutto il centro città. A piazza Vittorio Veneto street food, in piazza Sant'Antonio oltre 200 metri quadrati dedicati ai giochi da tavolo, nel Castello Svevo una mostra sul fumettista Jacovitti, nel Borgo Antico espositori da tutta Italia. Termoli si vestirà a festa grazie agli organizzatori del Carnevale storico di Larino, riuniti nell'Associazione Larinella.

I momenti musicali saranno animati da tre band: Scooppiati (venerdì 16), I cartoni animali (sabato 17) e i Bardomagno (domenica 18).

Saranno presenti, tra gli altri, anche i fumettisti Maurizio Di Vincenzo (Dylan Dog), Luca Salvagno (Cocco Bill) e Antonio Sarchione (Dragonero). (ANSA).