Bodybuilding, incetta medaglie per molisano Vincenzo Alfano

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 MAG - Un molisano vittorioso alla 'Classica di Perugia' gara nazionale di bodybuilding che si è svolta ieri nel capoluogo umbro con la partecipazione di numerosi atleti da tutta Italia. Un vero exploit per Vincenzo Alfano che si è aggiudicato l'oro nella categoria 'Classic Physique' assoluto, conquistando anche la 'Pro Card' e quindi il 'pass' tra i professionisti, in quella fino a 75 kg e nella 'Classic Physique' in base all'altezza (174-179 centimetri). La competizione si è conclusa anche con l'argento nella categoria 'Bodybuilding open'. "Sono molto soddisfatto dei risultati conseguiti oggi - ha commentato all'ANSA - frutto di un impegno studiato e prefissato e fiero di portare in alto il nome del Molise. Spero di confermare queste performances anche nel prosieguo della stagione agonistica appena iniziata. Insieme al mio preparatore, Alfredo Tessitore - ha aggiunto - abbiamo lavorato più di tre anni per raggiungere l'obiettivo della 'Pro Card'". Vincenzo ha voluto sottolineare anche un aspetto non secondario: la disciplina 'bodybuilding natural' - ha spiegato "è quella senza alcun aiuto da steroidi anabolizzanti e quindi i risultati sono esclusivamente frutto di duro lavoro, sacrificio, tanto allenamento e sana alimentazione". (ANSA).