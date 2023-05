Ministra Locatelli a Termoli per premiare ragazzi speciali

(ANSA) - TERMOLI, 19 MAG - "Sono ragazzi speciali che hanno tantissime competenze, tantissime doti, tante qualità che devono essere valorizzate anche con eventi come questo. Mi devo complimentare con la scuola, con la direttrice, con le famiglie che credono e vedono il talento di questi ragazzi". Così la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, oggi a Termoli per la premiazione degli studenti partecipanti al concorso nazionale di pasticceria per ragazzi speciali, organizzato dall'Istituto Alberghiero 'Federico II' di Svevia.

La ministra Locatelli al suo arrivo ha saluto con calore i giovani che l'hanno accolta all'ingresso della scuola per poi raggiungere la giuria dell'evento. Alla presentazione di un dolce ha cantato 'Supereroi' insieme ai presenti per poi dialogare con i giovani con cui si è intrattenuta a lungo, incoraggiandoli a proseguire nel percorso di studio intrapreso.

Molti i selfie della ministra con i ragazzi speciali, protagonisti della giornata e della manifestazione che ha preso il via lo scorso 17 maggio.

La rappresentante del governo ha premiato i vincitori del concorso per poi fermarsi a pranzare nella scuola insieme ai ragazzi e docenti lasciando la città adriatica nel pomeriggio. A vincere la competizione tra 38 alberghieri d'Italia partecipanti, dal nord al sud del Paese: l'Ipsar 'Le Streghe' di Benevento con Maria Antonietta Cerulo e Roberta Petroccia. Al secondo posto si è classificato l'Iis 'Artusi' di Chianciano Terme con Alen Doci e Paolo Fastelli, al terzo posto si è piazzato l'Iis 'Ancel Keys' di Castelnuovo del Cilento con i ragazzi Angela De Vita e Gaspare Braschi. (ANSA).