Autismo: Locatelli, attivare tavolo con Regione Molise

(ANSA) - TERMOLI, 19 MAG - La ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, dopo avere ricevuto nei giorni scorsi la lettera di una mamma molisana sulla situazione drammatica dell'autismo in Molise, ha incontrato oggi il presidente regionale dell'Associazione nazionale genitori Persone con Autismo, Paolo Donnarumma.

"Abbiamo parlato molto del tema dell'autismo - dichiara la ministra -. Credo che ci sia molto da fare in Molise. Mi auguro che la prossima Giunta (regionale, ndr) si impegni ad avere un tavolo condiviso con il mondo delle disabilità in particolare su questo tema. Credo che non si possa più pensare per il futuro di prescindere dalla collaborazione tra mondo delle associazioni e mondo istituzionale, cioè tutto quello che viene fatto deve essere condiviso, lo dice la legge 328, la legge 117: coo-programmando e coo-progettando".

"Non possiamo decidere noi politici dietro la scrivania della vita degli altri - ha sottolineato - lo dobbiamo fare insieme a chi la vive tutti i giorni, io credo che l'unico modello politico per il futuro sulle azioni sociali, a tutti i livelli, sia quello di condividere le strategie giuste a partire dai temi dell'autismo perchè a volte viene circoscritto ai bimbi e, invece, questi bimbi diventano adulti. C'è tutto un tema sociale che deve garantire a tutti un percorso di vita dignitoso".

Sulla carenza di strutture ricettive per i diversamente abili, la Locatelli si augura che "il futuro possa creare delle opportunità per tutti, dalle crisi escono fortunatamente tante strategie, spero che questo sia il momento in cui lo possiamo cogliere tutti. Abbiamo tantissime persone con disabilità che hanno il diritto di poter accedere agli spazi, agli ambienti, agli eventi. Un grande impegno mi auguro si possa prendere per il futuro". (ANSA).