Sanità, Lastoria confermato a direzione amministrativa Asrem

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 MAG - Antonio Lastoria è stato confermato alla direzione amministrativa dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem). Il provvedimento è stato firmato dal Commissario straordinario Asrem, Evelina Gollo. Il via libera, dopo il parere espresso dal presidente della Regione Donato Toma e di quello del Servizio avvocatura regionale, alla richiesta inoltrata dal Commissario straordinario. L'Asrem è in gestione commissariale in attesa che vengano espletate le procedure per la nomina del nuovo Direttore generale. (ANSA).