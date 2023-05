Regionali:Roberti,'Iorio è una risorsa,avrà posto in Giunta'

(v.'Regionali: Iorio, mai messo in discussione...' delle 15.41) (ANSA) - ISERNIA, 18 MAG - "Michele Iorio è una risorsa, ha dimostrato di essere concreto e, nel bene o nel male ci ha sempre messo la faccia". Così Francesco Roberti, candidato presidente del centrodestra alle elezioni regionali, ha accolto l'ingresso di Iorio (Fi) in coalizione. Roberti ha annunciato, inoltre, che Iorio farà parte della Giunta regionale, in caso di vittoria della coalizione, "lo utilizzerò in maniera fattiva - ha detto".

In merito alle garanzie richieste da Iorio, su autostrada e sanità, Roberti ha sottolineato che "saranno i nostri obiettivi: per l'autostrada Termoli-San Vittore, ci sono tutte le condizioni per riavere le risorse e, subito, apriremo un tavolo tecnico". Più articolato il discorso sulla sanità. "Basta guerre puniche, causate dalla politica, tra sanità pubblica e privata - ha detto - : non dobbiamo vergognarci di avere delle eccellenze, pubblico e privato devono essere integrati. Basta parlare di sanità sporca e politica, c'è la sanità per i cittadini.

Dobbiamo garantire la rete di emergenza urgenza".

Roberti ha, quindi, ripercorso la sua vicenda personale, ricordando il malore avuto. "Sono arrivato in ospedale a Termoli (Campobasso) ed emodinamica era funzionante - ha raccontato -: se il servizio fosse stato chiuso sarei morto sulla Bifernina" .

(ANSA).