Regionali: Iorio, mai messo in discussione candidato Roberti

(ANSA) - ISERNIA, 18 MAG - "Non ho mai messo in discussione la candidatura di Francesco Roberti, ci fosse stata un'altra persona forse non avrei cambiato idea sul terzo polo. Volevo garanzie per lavorare in coalizione su due punti fondamentali per il cambiamento di metodo in Molise: autostrada e sanità".

Così Michele Iorio (Fi), a margine della conferenza congiunta a Isernia con il candidato presidente della coalizione di centrodestra, Roberti. "L'autostrada Termoli-San Vittore, sostenuta anche da Berlusconi e Di Pietro, è di fondamentale per il Molise, ma il centrosinistra ha mandato indietro i finanziamenti per la metropolitana leggera. Per quanto riguarda la sanità abbiamo sempre incontrato difficoltà, anche con i governi amici. Non vogliamo più trasferimenti di pazienti da un ospedale all'altro, c'è bisogno rafforzare la rete emergenza-urgenza in via prioritaria per un servizio sanitario che tuteli la salute dei cittadini. Erano le mie condizioni per un cambiamento di metodo, affinché possa vincere la coalizione di cui faccio parte e con essa il Molise". (ANSA).