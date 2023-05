Unimol e Aast con imprenditori territorio per reti d'imprese

(ANSA) - TERMOLI, 17 MAG - "Difficile pensare ad uno sviluppo monoculturale sul turismo ma è ingrediente essenziale di uno sviluppo plurimo che mette insieme una serie di attività nelle quali ha un ruolo fondamentale ma anche l'innesco di altre economie". Così, all'Ansa, Luciano De Bonis, Presidente del Corso di studio in Scienze turistiche e beni culturali dell'Unimol, oggi, in occasione della conferenza con tavola rotonda svoltasi nella sede di Termoli dell'Università degli Studi del Molise, dal tema: "Reti di imprese e territorio nell'ambito di progetti di Cooperazione Transnazionale" curato dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo.

All'evento, moderato dal Commissario straordinario Aast Remo Di Giandomenico, ha preso parte l'Assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno, sei imprenditori del comparto eno-gastronomico molisano: Claudio Papa dell'impresa dolciaria, l'artigiano Angelo Ricci, Dionisio Cofelice del Molino Cofelice, Enrica Luciani di Cantine D'Uva, Giuseppe Nardone dell'Associazione nazionale Alberghi diffusi e Domenico Colella di Molise Eccellenze. Presidente il responsabile nazionale dei camperisti Ivan Perreira.

"C'è una forte crescita del turismo - sottolinea Perriera -, c'è voglia di muoversi. Il turismo extralberghiero, quello dei camper si sta muovendo più di prima anche perchè il covid ha portato i viaggiatori a scegliere l'outdoor per sentirsi più sicuri. Il turismo è come una ricchezza che hanno i gioiellieri.

Tutti i tipi di turismi: quello religioso, quello eno-gastronomico, quello itinerante, sono parti importanti di un unico turismo che deve proseguire in sinergia".

L'Assessore Cotugno ha chiuso la tavola rotonda con gli operatori del territorio: "Stiamo lavorando molto sulla destagionalizzazione, su un programma e pianificazione con logo sulla comunicazione. Abbiamo aperto bandi ottenendo una risposta straordinaria da parte del territorio con Turismo è Cultura. Con la nuova programmazione si può fare molto di più. Punteremo anche sul turismo delle radici. Oggi il Molise c'è, non si arrende. Anzi produce". (ANSA).