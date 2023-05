Cvtà Street Fest, ecco il programma dell'ottava edizione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 MAG - Definito il programma dell'ottava edizione del Cvtà Street Fest, il festival internazionale di street art diretto da Alice Pasquini che si terrà dal 2 al 4 giugno a Civitacampomarano (Campobasso). Oltre agli street artist provenienti da tutto il mondo quest'anno ci saranno anche importanti musicisti, protagonisti di concerti gratuiti nel fossato del Castello Angioino. La guest star più attesa è Leeroy Thornhill, tastierista e dj, membro storico dei Prodigy, i cui brani dal successo planetario - come "Breathe", "Smack My Bitch Up" e "Firestarter"- hanno reso leggendaria la band. L'artista si esibirà sabato 3 giugno.

Al festival di quest'anno tornerà, inoltre, DJ Gruff (venerdì 2 giugno), tra i pionieri della old school Hip-Hop nazionale.

Nel programma ci sono poi i dj set di Dj Geen, Dj Kein e Dj Lilith e Mista P. Anche quest'anno l'elemento portante del festival saranno gli street artist che lavoreranno gomito a gomito con gli abitanti del paese, nell'ottica del rispetto dello spirito dei luoghi e della loro identità, coinvolgendo la comunità e partecipando alle numerose attività, tra laboratori e tour.

Torna inoltre il Tour dei Muri (in programma tutti i giorni con due appuntamenti alle 10.30 e alle 18.00), la visita guidata alla scoperta delle opere d'arte sui muri del borgo - ormai oltre 70 - realizzate negli anni dagli artisti ospiti del festival. E tornano anche gli appuntamenti dedicati alla gastronomia e alle tradizioni locali, con i laboratori dove sarà possibile conoscere ricette che si tramandano da generazioni e preparare piatti tipici.