(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 MAG - Nasce in Molise l'Orchestra scolastica regionale (Osrm), progetto promosso dall'Ufficio scolastico regionale (Usr), "per valorizzare la pratica musicale negli Istituti scolastici attraverso un progetto di 'continuità' tra i vari gradi di istruzione".

L'Orchestra, che si articola in Laboratori di Ensemble e Coro, intende offrire alle scuole l'opportunità di approfondire e rafforzare le alleanze educative attraverso il linguaggio della musica e la pratica di musica d'insieme. Sono 29 le scuole regionali che hanno aderito.

Il prossimo 19 maggio, alle 10 nell'Aula Magna dell'Università del Molise a Campobasso, è in programma il primo concerto e la presentazione. L'esibizione dal vivo, riservata alle scuole aderenti e agli accompagnatori, è stata inserita nel programma della 'Settimana nazionale della musica a scuola' e sarà trasmessa in diretta nazionale sui canali web e social del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

"L'Orchestra scolastica regionale - si legge in una nota dell'Usr - rappresenta un 'contenitore creativo' nel quale sviluppare idee e progetti e un nuovo ed ampio palcoscenico al fine di valorizzare il lavoro dei docenti e il talento delle nostre studentesse e studenti". Il coordinamento della Osrm è affidato al Liceo musicale "Galanti" di Campobasso, scuola polo, sotto la supervisione dell'Usr. (ANSA).