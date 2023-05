Dopo 70 anni va in pensione Clipper, lo spazzaneve di Capracotta

di Lino Venditti (ANSA) - CAPRACOTTA, 16 MAG - Avevano scomodato anche Frank Sinatra per un concerto di beneficenza, i capracottesi del New Jersey, e appena avuti i soldi l'avevano regalato al comune perchè si ricordavano bene i metri di neve che ricoprivano il loro paese d'origine.

Ora Clipper, lo storico spartineve acquistato in Alaska, dono degli emigrati d'America a Capracotta, comune dall'Alto Molise a 1.421 metri di quota e una delle capitali dello sci di fondo del centro Italia, ha compiuto il suo ultimo viaggio. Arrivato il 16 gennaio 1950, il prossimo 18 maggio sarà posizionato definitivamente nella teca, "realizzata - ha fatto sapere il sindaco, Candido Paglione - per custodirlo come si fa con un gioiello prezioso, a memoria di tutti, soprattutto delle nuove generazioni".

Clipper era arrivato in nave a Napoli e il giorno della consegna c'erano 5 mila persone in piazza e l'ambasciatore Usa, quello dei Piani Marshall, presente. Aveva un motore a benzina che consumava tantissimo e quindi gli fu cambiato con un diesel di produzione nazionale che si accende al primo giro anche oggi, ma che ai primi anni '80 fu messo operativamente da parte perchè la tecnologia avanza e oltre 20 anni in montagna si facevano sentire. Ma ha continuato a marciare se serviva, a far fare bella figura, alto, imponente, giallo come la ginestra, negli inverni di Capracotta, paese che detiene record mondiali di metri di neve e che d'inverno magari fa 800 abitanti, ma d'estate torna ad averne 5 mila tra italiani e immigrati che tornano, oltre che ad avere una tradizione casearia con mozzarelle da finale Champions.

Nel 1973 aprì la strada a 17 macchine in una bufera tra metri di neve prima di finire su un 'icerberg' e fu salvato dopo 10 ore di spalate sotto la pancia.

"Per tanti anni - ha aggiunto - è stato un compagno instancabile che ci ha aiutato ad affrontare le difficoltà dei nostri lunghi inverni". La cerimonia di inaugurazione della teca ci sarà nel prossimo mese di settembre, in occasione della Festa della Madonna di Loreto, proprio per consentire a tutti, in modo particolare ai capracottesi d'America, di essere presenti a questo importante evento. (ANSA).