Salvò 38 ebrei da nazisti, Capracotta ricorda gesto eroico

(ANSA) - CAPRACOTTA, 15 MAG - Domani 16 maggio, alle 9.30 nella chiesa madre di Capracotta (Isernia), cerimonia per ricordare il Maresciallo dei carabinieri Osman Carugno, unico molisano a essere riconosciuto 'Giusto tra le Nazioni' dallo Yad Vashem, l'ente nazionale israeliano per la memoria della Shoah, per aver aiutato un gruppo di profughi ebrei tra il 1943 e il 1944. Nato a Capracotta, Carugno si arruolò nell'Arma diventando comandante di stazione, prima nelle Marche e poi in Romagna. E proprio in terra romagnola, a Bellaria (Rimini) dove comandava la locale stazione dell'Arma, si rese protagonista di un gesto eroico salvando, insieme all'albergatore Ezio Giorgetti, anche lui riconosciuto tra i 'Giusti', un gruppo di 38 profughi ebrei di origine slava provenienti dal campo di Asolo (Treviso). Lo scorso anno Capracotta gli ha intitolato una piazzetta e inaugurato 'Il giardino dei Giusti'. Ora, su iniziativa del Prefetto di Isernia, Franca Tancredi e dell'Amministrazione comunale, si terrà una cerimonia in suo onore. "Torniamo doverosamente a celebrare uno dei nostri figli più illustri autore di un gesto eroico - le parole del sindaco Candido Paglione - non mi stancherò mai di sottolineare l'importanza di coltivare la memoria, soprattutto per ricordare alle giovani generazioni gli orrori di un passato che non deve ripetersi".

