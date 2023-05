Tpl: ok Comune Campobasso a gara rinnovo servizio

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 MAG - Il Comune di Campobasso ha pubblicato la gara per il rinnovo del servizio del Trasporto pubblico urbano. "Uno degli obiettivi principali dell'amministrazione, - ha commentato l'assessore alla Mobilità, Simone Cretella - era quello di emanare finalmente un bando per il rinnovo del servizio risalente al 1977 (primo affidamento) e al 1989 (ultimo affidamento ordinario), per poi trascinarsi con continue proroghe di breve periodo dal 1998 ad oggi. Una situazione paradossale - ha sottolineato - mai affrontata con decisione dalle diverse amministrazioni della città che nel tempo ha determinato, in mancanza di un affidamento a lungo termine, un progressivo calo della qualità del servizio e l'impossibilità, da parte dell'azienda affidataria del Trasporto pubblico urbano, di poter investire nei servizi e nell'ammodernamento generale della flotta autobus che oggi risente di gravissimi problemi di vetustà". Il bando prevede un importo annuo a base d'asta di circa 2,6 milioni di euro oltre Iva per una durata di nove anni e un importo complessivo di 23,7 mln oltre Iva. Il nuovo servizio di trasporto urbano, fa sapere Cretella, si basa sulla rimodulazione di tutta la rete del trasporto pubblico e prevede la riorganizzazione dei servizi basata sul concetto di gerarchizzazione della rete, distinguendo reti di primo, secondo e terzo livello. (ANSA).