Anelli (Fnomeo), sanità ha bisogno di medici per essere curata

"La sanità italiana ha bisogno dei medici per essere curata perché non è sicuramente un buon momento in quanto sempre più i cittadini si rivolgono al privato per ottenere le prestazioni e il numero dei professionisti all'interno del sistema non è adeguato alle esigenze. Abbiamo bisogno di una bella rimpolpata di risorse per consentire di riprendere quello che è stato forse il miglior servizio sanitario al mondo". Lo ha detto il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomeo), Filippo Anelli, oggi a Campobasso per partecipare a un incontro organizzato dall'Ordine provinciale dei medici.

"L'autonomia differenziata sicuramente suscita molte preoccupazioni perché già ora la sanità è gestita dalle Regioni e in questi 20 anni le disuguaglianze tra le varie Regioni e i cittadini non sono state colmate. Un disegno di legge che aumenti ancora di più le distanze tra le Regioni non può che crearci la preoccupazione che i cittadini non siano realmente uguali davanti alla salute" ha aggiunto Anelli.