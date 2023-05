Sanità: assistenza riabilitativa, fissati tetti spesa 2023

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 MAG - Il Commissario ad Acta per la Sanità e presidente della Regione Molise, Donato Toma, con proprio decreto ha fissato i tetti di spesa 2023 per l'acquisto di prestazioni sanitarie erogate dagli operatori privati accreditati per l'assistenza riabilitativa. Il limite massimo e omnicomprensivo fissato è di circa 16,3 milioni di euro. "Il finanziamento previsto - si legge nel documento - sarà destinato alle prestazioni residenziali extraospedaliere, ambulatoriali, domiciliari e semiresidenziali e di assistenza sociosanitaria, anche nell'ottica del recupero della mobilità passiva, per il potenziamento della complessiva capacità d'offerta regionale attraverso tutte le strutture presenti sul territorio, ferma restando l'invarianza del limite complessivamente fissato".

Inoltre, quanto disposto con il provvedimento "trova applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione degli accordi contrattuali di budget per l'erogazione di prestazioni sanitarie". L'Azienda sanitaria regionale (Asrem) è delegata alla individuazione, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, dei soggetti accreditati. (ANSA).