Musica: a Baranello concerto inclusivo con tre corali

(ANSA) - BARANELLO, 11 MAG - Un coro che nasce dall'amore, dall'amicizia, dalla passione per la musica e dall'inclusione.

E' il progetto "Fratelli Tutti" della Comunità spirituale "Rinascita" di Baranello con la partecipazione dell'associazione Ark 21 di Termoli che presenta un evento musicale con la partecipazione di tre corali. L'iniziativa canora ha come protagonisti famiglie e persone "speciali". "I canti che saranno proposti sono il grido di gioia di ognuno di noi con forza coraggio e dignità si dice a tutti: anche nella diversità l'amore ci unisce in tutto tutti" dicono gli organizzatori.

L'evento si terrà il prossimo sabato 13 maggio, a Baranello nella chiesa di San Michele Arcangelo, alle ore 18.30. Tre le corali che saranno protagoniste del concerto: "Fratelli tutti" con i maestri Valerio Santoro, Anna Maria Leone e Tony Narducci; "Liberamente insieme" dei maestri Anna Maria Capriglione e Domenico Tamburro e "Un coro di voci".

L'evento si terrà anche a Termoli, il prossimo 27 maggio, nell'Auditorium della Chiesa di Santa Maria degli Angeli.

(ANSA).