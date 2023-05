Minori vittime di violenza, ecco struttura supporto famiglie

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 MAG - Inaugurato oggi a Campobasso il Centro 'Be future Molise', struttura destinata alle famiglie con minorenni vittime di violenza e abusanti, finanziato all'Ambito territoriale sociale (Ats) di Campobasso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. "Il progetto - ha spiegato il sindaco del capoluogo e presidente dell'Ats, Roberto Gravina - permette la realizzazione di un modello d'intervento innovativo nel campo delle violenze a danno dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché di ricerca nell'ambito delle buone pratiche in materia. In questo modo - ha aggiunto - si persegue l'obiettivo di implementare la rete dei servizi territoriali rivolti al contrasto della violenza a danno di minorenni attraverso una efficace collaborazione tra il 'Centro Be Future', le istituzioni pubbliche coinvolte e il territorio, nel rispetto dei principi del lavoro interistituzionale e multidisciplinare".

Azioni di protezione che saranno articolate attraverso interventi specifici di sostegno alla genitorialità e, più in generale, alle famiglie in cui si trovano i minori, "in una più ampia ottica di assistenza ed inclusione sociale". (ANSA).