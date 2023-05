Regionali Molise: Gravina, spero Roberti si rimetta subito

(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 MAG - Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, non appena venuto a conoscenza del malore del sindaco di Termoli e Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, ha inviato un messaggio di sostegno e vicinanza al suo collega.

"Spero che Francesco si rimetta nel più breve tempo possibile. - ha dichiarato Gravina - La sua tempra e il suo carattere sono certo che lo aiuteranno a superare anche questo momento. Siamo tutti al suo fianco, in maniera chiara, le distinzioni politiche o le campagne elettorali davanti a momenti come questi non hanno alcun valore. L'unica cosa che conta davvero è che Francesco possa rimettersi al più presto. Lo aspettiamo".

Gravina e Roberti sono rispettivamente i candidati alla presidenza della Regione per centrosinistra e centrodestra alle prossime elezioni di fine giugno. (ANSA).