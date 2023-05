Droga dalla Campania al Molise, un arresto

(ANSA) - CAMPOBASSO, 06 MAG - Droga dalla Campania al Molise.

La Squadra Mobile di Campobasso ha fermato sulla Statale 17, nel territorio di Sepino, due autovetture, ognuna con solo il conducente a bordo, dirette verso il capoluogo, incolonnate a breve distanza l'una dall'altra. Al momento del controllo entrambi i conducenti non hanno saputo dare motivazioni convincenti sulla loro presenza in Molise confermano però di viaggiare insieme anche se in veicoli diversi.

Dai primi accertamenti è emerso che i due uomini , di origini napoletane, avevano numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti e, considerato il l'atteggiamento sospetto, i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione personale e nelle due auto. Uno dei due campani aveva nascosto nelle parti intime un involucro di cellophane 70 grammi di cocaina. L'uomo, nato e residente a Napoli, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio e si trova ora in carcere a Campobasso. L'altro pregiudicato, sempre di Napoli, è stato invece denunciato per concorso. (ANSA).