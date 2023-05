Regione Molise: M5S, ora rischia commissariamento

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 MAG - La Regione Molise rischia di essere commissariata. E' quanto sostiene l'esponente del Movimento 5 Stelle Ottavio Balducci facendo riferimento a recenti vicende che hanno riguardato il vertice dell'azienda sanitaria regionale. "Il commissariamento dell'Asrem - afferma Balducci - adottato alla scadenza del termine perentorio di 60 giorni dalla vacanza del posto del direttore generale Oreste Florenzano è illegittimo e costituisce l'ennesimo colpo alla sanità molisana che ha bisogno di essere governata e non commissariata. Ed infatti - prosegue - la legge chiarisce che il termine di 60 giorni di supplenza del direttore generale è perentorio per cui, se entro detto termine non viene nominato il nuovo direttore, su impulso del Ministero della Salute, non scatta il commisariamento dell'Asrem ma la procedura di commissariamento della Regione Molise". A fine febbraio la Regione aveva deciso di non rinnovare l'incarico al direttore uscente dell'azienda sanitaria, Oreste Florenzano, e aveva affidato la reggenza, in attesa della procedura per la nomina del nuovo vertice, al direttore sanitario Evelina Gollo per 60 giorni. Scaduti i 60 giorni, sempre la Regione, nei giorni scorsi, ha nominato la stessa Gollo commissario dell'Asrem.

