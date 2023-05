Tempi duri per furbetti rifiuti, ecco Ispettori ambientali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 03 MAG - Si annunciano tempi duri per i furbetti dei rifiuti. A Campobasso arrivano gli Ispettori ambientali comunali, figure delegate al controllo del territorio al fine di rilevare comportamenti da parte dei cittadini o delle attività in contrasto con le leggi, i regolamenti e con le ordinanze comunali in materia di conferimento dei rifiuti urbani. Nelle ultime ore il sindaco, Roberto Gravina, ha firmato i decreti di nomina. Per le attività connesse all'accertamento e alla contestazione delle violazioni in materia ambientale la competenza resta però della Polizia locale. Tra i compiti degli Ispettori ambientali, la vigilanza e monitoraggio del territorio comunale, la segnalazione alla Polizia municipale o ad altri organi di Polizia delle violazioni in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali in materia di conferimento dei rifiuti, il controllo dei rilasci, conferimenti e depositi di rifiuti nei punti e nei contenitori dedicati alle varie articolazioni di raccolta e al di fuori degli stessi.

