Unimol,in 300 per congresso Fisioterapia muscolo scheletrica

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 APR - Circa 300 professionisti del settore provenienti da tutta Italia oggi e domani all'Università del Molise per partecipare al congresso nazionale 'Connection matters - Il valore dell'interdisciplinarietà in Fisioterapia muscolo scheletrica', organizzato dal Gruppo di terapia manuale e fisioterapia muscolo scheletrica (Gtm) e dall'Associazione italiana di Fisioterapia (Aif), in sinergia con il coordinamento scientifico del Master Unimol in Fisioterapia muscolo scheletrica e reumatologica. Le scienze della fisioterapia, medicina, psicologia e sociologia saranno protagoniste del dialogo, delle relazioni e degli interventi nel corso della due giorni di congresso. Di spicco la lectio magistralis del Prof.

Morten Hoegh, docente della Aalborg University della Danimarca.

(ANSA).