Scuola, in Molise 31 ottobre giornata dedicata a vittime sisma

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 APR - "Non sono state introdotte vere e proprie vacanze invernali, ma la pausa di Carnevale è stata allungata, andando in qualche modo incontro all'esigenza che era stata rappresentata anche dal Consiglio regionale". Così il sottosegretario della Regione Molise Roberto Di Baggio, che cura il settore dell'Istruzione, a proposito del calendario scolastico per il prossimo anno varato dalla Giunta regionale.

Di Baggio fa riferimento all'indicazione, che il Consiglio aveva votato all'unanimità nei mesi scorsi, di istituire una settimana di vacanze invernali a febbraio. Di Baggio evidenzia anche un altro aspetto del calendario: "Il 31 ottobre è un giorno particolarmente importante per il Molise e per la scuola molisana. Nella delibera abbiamo formalizzato l'invito agli istituti a voler dedicare le attività didattiche, nelle modalità che riterranno più opportune, anche alla celebrazione della Giornata delle vittime del terremoto di San Giuliano di Puglia del 2002 e alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza nelle scuole". (ANSA).