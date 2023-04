Regione Molise: si è dimesso assessore Nicola Cavaliere

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 APR - Nicola Cavaliere si è dimesso da Assessore regionale all'Agricoltura. La decisione dell'esponente di Forza Italia arriva a due mesi dalle elezioni regionali. Con la scelta di Cavaliere di lasciare l'esecutivo molisano, un altro esponente del centrodestra, Massimiliano Scarabeo (Fratelli d'Italia) non potrà rientrare in Consiglio regionale. Il reintegro era possibile dopo che nelle settimane scorse una serie di decisioni dei giudici a più livelli hanno sancito la validità della regola della surroga degli assessori con i primi dei non eletti (norma questa che nella prima parte della legislatura la maggioranza di centrodestra aveva cancellato).

Nelle ultime settimane prima del voto di fine giugno la giunta regionale resta dunque composta da due soli assessori oltre che dal presidente Donato Toma. Sono Quintino Pallante e Vincenzo Cotugno. Nelle settimane scorse si erano già dimessi altri due assessori: Filomena Calenda e Vincenzo Niro. (ANSA).