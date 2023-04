Pnrr, Castel del Giudice, ecco progetto 'Bando Borghi'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 APR - Lunedì primo maggio alle 11, nella sala consiliare del Comune di Castel del Giudice (Isernia), sarà presentato il manifesto del progetto relativo al 'Bando Borghi' per la rigenerazione del territorio e lo sviluppo sostenibile finanziato dal Pnrr con 20 milioni di euro. "È stato un percorso lungo quello che ci ha portati come comunità a questo momento di inizio - commenta il sindaco Lino Gentile - abbiamo pensato che un buon progetto ha bisogno della piena collaborazione di tutti, in primis della comunità locale che è il motore di tutto ciò che sin qui abbiamo realizzato e di quello che ci accingiamo a fare. Abbiamo cercato di mettere insieme persone, idee, opportunità, sensibilità diverse, le abbiamo fatte dialogare, lavorare insieme. Tutte accomunate dagli stessi fondamentali obiettivi". Il manifesto traccia le linee ispiratrici che con i fondi del Bando "porteranno a continuare il grande progetto di rigenerazione di Castel del Giudice, coinvolgendo il sistema dei saperi e delle competenze locali, basati sugli assi della cultura e turismo, sostenibilità e biodiversità, inclusione e custodia sociale, dimostrando che si può fare innovazione facendo rete con le esperienze virtuose che caratterizzano le aree interne dell'Appennino e disegnando insieme un nuovo futuro". (ANSA).