Pnrr, Acem Molise, ritardi per trasferimenti risorse a Comuni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 APR - Fondi in avanzo di amministrazione di non facile pagamento, lentezze nelle emissioni delle liquidazioni da parte degli uffici regionali e difficoltà nella gestione della piattaforma 'Regis' per i lavori confluiti nel Pnrr "stanno mettendo a dura prova le imprese edili alle prese ormai con una forte crisi di liquidità". E' il grido d'allarme dell'Associazione costruttori edili del Molise (Acem-Ance) che fa appello alle istituzioni regionali "affinché provvedano alla reiscrizione in bilancio delle somme in avanzo e alla velocizzazione delle istruttorie dei pagamenti" e al Governo centrale "affinché risolva il problema del Regis sui fondi Pnrr che ha rallentato notevolmente i trasferimenti delle risorse ai Comuni". "Si sono accumulati ritardi nei pagamenti che non possiamo più tollerare, soprattutto per il Pnrr - ha evidenziato il presidente Corrado Di Niro - mentre è un capitolo a parte la partita dei vecchi fondi finiti in avanzo di amministrazione che le imprese attendono, a fronte di lavori eseguiti anni addietro e sui quali ugualmente non si può ulteriormente indugiare".

