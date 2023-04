118 Molise, nuova riapertura termini affidamento servizio

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 APR - L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha proceduto a un'ulteriore riapertura dei termini dell'Avviso di selezione per l'affidamento in convenzione alle Organizzazioni di volontariato e alla Croce rossa italiana (Cri) del servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza in forma continuativa. Il provvedimento è stato adottato in quanto il numero di istanze pervenute, 16 offerte relative a 11 delle 16 postazioni costituenti la Rete territoriale 118 del Molise, "non consente di garantire la completa ed efficiente strutturazione del servizio" e che quest'ultimo "non può essere affidato limitatamente alle postazioni per le quali sono giunte le candidature, dovendosi assicurare l'uniformità dell'erogazione su tutto il territorio regionale". Nessuna istanza di convenzionamento è pervenuta per le postazioni di Campobasso (via Toscana), Bojano, Trivento, Agnone e Frosolone. (ANSA).