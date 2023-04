A Capracotta la parola d'ordine è autosufficienza energetica

(ANSA) - CAPRACOTTA, 27 APR - Sono partiti i lavori che porteranno il Palazzo municipale di Capracotta (Isernia) verso l'autosufficienza energetica. Tra gli interventi in programma, la sostituzione degli infissi e la realizzazione di un secondo impianto fotovoltaico con sistema di accumulo oltre a un moderno impianto di climatizzazione a pompa di calore con due gruppi termici ibridi che permetterà un notevole risparmio anche sui consumi di gas metano. "Tutto questo - ha spiegato il sindaco Candido Paglione con un post su Facebook - grazie al bando 'Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica' (Cse) al quale abbiamo partecipato pochi mesi fa e nel quale siamo tra i primi dieci comuni in Italia ad essere stati finanziati. Un risultato importante e anche una bella soddisfazione per Capracotta - ha concluso - che ci incoraggia ad andare avanti verso l'obiettivo dell'autosufficienza energetica". (ANSA).