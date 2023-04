Orientamento, il 28 aprile Unimol incontra gli studenti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 APR - Orientare gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori nella scelta universitaria. E' la finalità degli incontri in programma il 28 aprile, dalle 9 alle 13, all'edificio polifunzionale dell'Unimol in via De Sanctis a Campobasso. L'evento è organizzato dal Dipartimento di Scienze umanistiche, sociali e della formazione.

Verranno presentati piani di studio, sbocchi occupazionali e obiettivi formativi dei cinque corsi di laurea: Lettere e beni culturali, Scienze della comunicazione, Scienze e tecniche psicologiche (quest'ultima in fase di accreditamento per l'anno accademico 2023-2024), Letteratura e storia dell'arte e la laurea a ciclo unico di Scienze della formazione primaria.

(ANSA).