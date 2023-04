Ambiente: Molise, nel 2021 peggiorato inquinamento da PM 2,5

(ANSA) - CAMPOBASSO, 24 APR - In Molise nel 2021 si è registrato un peggioramento della qualità dell'aria riconducibile all'inquinamento da 'PM 2,5'. E' quanto emerge dal Rapporto 2023 sul 'Benessere equo e sostenibile' (Bes) dell'Istat. Un fenomeno, dunque, che deve essere attenzionato in quanto l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) lo definisce come l'inquinante atmosferico più nocivo per la salute. Diversi studi hanno infatti confermato che elevate concentrazioni aumentano le probabilità di contrarre il cancro. Il 'PM 2,5', o particolato fine, è prodotto da attività umane, industriali e non, e solo in minima parte è di origine naturale. (ANSA).