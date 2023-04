Giornata mondiale Terra, a dimora nuovi alberi a Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 22 APR - Piantumati nuovi alberi a Termoli con l'aiuto degli studenti della scuola secondaria di primo grado "Schweitzer" nel parco di Difesa Grande. Nella Giornata mondiale della Terra, la Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari), con il patrocinio dell'Amministrazione comunale, ha voluto lanciare un segnale ai giovani sull'importanza dell'ambiente. "L'Associazione promuove iniziative e campagne a sostegno delle donne e del territorio per un'educazione e sensibilizzazione alla sostenibilità sociale ed ambientale" dichiara Angela Rusciano, past president Fidapa.

Nel parco del quartiere Difesa Grande presenti oggi anche l'attuale presidente della Fidapa termolese Esmeralda Pettine e l'assessore comunale all'Ambiente Rita Colaci che annuncia la piantumazione di 1000 nuovi alberi e la realizzazione di due nuovi parchi urbani: un'area verde a Difesa Grande, dove sarà realizzato il Parco della Memoria, e un secondo nella zona nuova della città, verso l'Autostrada.

"Abbiamo avviato una serie di iniziative - dichiara l'Assessore Colaci -. Abbiamo censito tutti gli alberi e abbiamo in mente di piantumare mille alberi nell'arco di quest'anno".

Attualmente sono 8.100 gli esemplari arborei censiti a cui vanno aggiunti arbusti, filari campestri e siepi per cui si arriva a 11 mila essenze di proprietà pubblica.

L'evento prosegue nel pomeriggio, nella sala consiliare del Comune, con la conferenza "Favorire la biodiversità all'interno delle città per prevenire danni irreversibili ai sistemi naturali". Tra i relatori Marco Di Maio, dottore forestale, e Maria Carla De Francesco, ricercatrice presso l'Unimol che illustrerà il progetto della Regione Molise "AdriaClim", il piano di adattamento ai cambiamenti climatici della costa molisana.

"L'ambiente, il patrimonio di biodiversità, riguardano tutti noi e compete a ognuno di noi realizzare iniziative volte alla loro tutela e alla divulgazione di una nuova sensibilità ecologica" concludono dalla Fidapa. (ANSA).