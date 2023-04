Tar accoglie ricorsi Gemelli Molise per radioterapia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 APR - Sulle cure di radioterapia e sui tetti di spesa per la sanità privata il Tar del Molise accoglie i ricorsi presentati dal Gemelli Molise e da alcuni componenti dell'equipe di Radioterapia della stessa struttura e dispone la sospensiva.

Tutto torna come prima in attesa delle udienze di merito che sono state fissate per il 22 novembre e per il 7 febbraio prossimi. La questione della radioterapia negli ultimi mesi è stata al centro di roventi polemiche.

I giudici amministrativi hanno annullato l'efficacia del decreto del commissario alla sanità Donato Toma e degli atti ad esso collegati che introducevano nuove modalità per l'accesso alle cure di radioterapia, cure che non potevano essere più prescritte direttamente dai medici del Gemelli ma dovevano preventivamente essere autorizzate dall'ospedale Cardarelli.

Alla luce di un parere emesso dall'Ufficio legislativo del ministero della Salute il Gemelli può invece continuare a prescrivere direttamente le cure ai malati di tumore perché dispone nella sua struttura di personale riconducibile a quello medico dei policlinici universitari. "La scelta di affidare la validazione e la prescrizione delle cure di radioterapia - scrivono i giudici nel provvedimento - a un soggetto diverso da quello che ha in cura il paziente, è suscettibile di produrre disfunzioni con il rischio non remoto di compromettere la tempestività e la continuità della risposta del sistema sanitario nell'accesso alle cure salvavita".

Sempre secondo i giudici inoltre l'Amministrazione sanitaria "ben potrebbe perseguire eventuali irregolarità nelle prescrizioni attraverso l'ordinaria attività di rilevazione e di contestazione nei confronti del Gemelli senza che quest'ultima struttura debba necessariamente essere privata del compito della validazione e della prescrizione delle cure". Con la seconda ordinanza invece il Tar sospende l'efficacia del decreto del commissario Toma del gennaio scorso che definisce i tetti di spesa per l'acquisto delle prestazioni sanitarie erogabili dagli operatori privati accreditati, (ANSA).