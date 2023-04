Studenti in corteo a Isernia per il diritto alla salute

(ANSA) - ISERNIA, 21 APR - "La sanità è un diritto, non un profitto": è lo slogan che ha aperto il corteo della manifestazione studentesca, a Isernia, per chiedere il rispetto dell'Art. 32, il diritto alla salute. Centinaia di ragazzi, delle scuole secondarie di secondo grado, hanno partecipato accogliendo l'iniziativa proposta dal Isis 'Majorana-Fascitelli" circa una settimana fa. Una grossa rappresentanza è arrivata anche da Venafro (Isernia) dove l'ospedale, da tempo, ha visto una drastica riduzione dei servizi.

Il corteo si è formato in Corso Risorgimento e ha raggiunto la stazione ferroviaria per in sit-in nel corso del quale i ragazzi hanno raccontato la loro esperienza, diretta e indiretta, di malasanità dovuta al drastico dimensionamento delle strutture ospedaliere pubbliche e la conseguente riduzione delle prestazioni erogate. Tra tutti la storia di un ragazzo disabile e il suo 'calvario' per la riabilitazione. Tra i manifestanti anche il sindaco, gli amministratori comunali e il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Isernia, Fernando Crudele. (ANSA).