Sbarco motori turbine, interdetto molo nord est porto Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 18 APR - Hanno preso il via, nel porto di Termoli, le operazioni di sbarco di 4 motori per turbine destinate a uno stabilimento per la produzione di energia nell'area del Cosib, il Consorzio industriale Valle Biferno. Le operazioni, che interessano il molo nord-est per il deposito in banchina e successivo trasferimento nel nucleo industriale, proseguiranno fino al 24 aprile prossimo.

La Capitaneria di Porto ha pertanto emesso un'ordinanza che vieta il transito, la fermata e la sosta di veicoli nel tratto di area portuale in questione, con rimozione forzata degli eventuali veicoli in sosta. (ANSA).