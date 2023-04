Sanità: Molise, in 13 postazioni 118 mancano medici

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 APR - In Molise risultano carenti 37 incarichi a tempo indeterminato di medici dell'emergenza sanitaria territoriale 118 presso 13 postazioni dislocate in alcuni comuni delle province di Campobasso e Isernia: Agnone, Cerro al Volturno, Venafro, Frosolone, Isernia, Campobasso (via Toscana e via Montegrappa), Riccia, Trivento, Sant'Elia a Pianisi, Termoli, Larino e Castelmauro. Situazione che si è creata, si legge nel provvedimento dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem), a seguito di spostamenti interni. Il direttore generale Asrem facente funzione, Evelina Gollo, ha trasmesso alla Regione copia della determina per la successiva pubblicazione sul Bollettino ufficiale (Burm) dell'avviso per la copertura degli incarichi vacanti. (ANSA).