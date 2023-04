Sanità, M5S e Rete Sx Termoli, serve consiglio monotematico

(ANSA) - TERMOLI, 17 APR - "Il diritto alla salute non è negoziabile. La situazione in cui versa il nosocomio di Termoli rende necessario un intervento congiunto di mobilitazione e presa di coscienza cittadina dei problemi che investono tutti.

Tanto si rende necessario per la sicurezza e la salvaguardia del diritto alle cure". Così il Movimento 5 Stelle e la Rete della Sinistra termolese firmatari di una richiesta congiunta di consiglio comunale monotematico aperto con all'ordine del giorno l'istanza al sindaco di Termoli di "impegnarsi in quanto tutore della salute dei cittadini e garante della difesa dei loro diritti, a mettere in atto con urgenza ogni iniziativa possibile per ottenere che l'amministrazione regionale e il Governo si facciano carico dell'emergenza sanitaria dell'ospedale San Timoteo e del Molise, a partire dall'immediato invio di anestesisti e dalla graduale ripresa dei servizi essenziali cancellati nel nostro ospedale". (ANSA).